Казахстан с начала 2020/21 сельхозгода увеличил экспорт зерна на 17%

С учетом баланса пшеницы в Казахстане экспортный потенциал пшеницы с учетом муки в зерновом эквиваленте до конца сезона составляет 7-8 млн тонн

Казахстан за 4 месяца с начала текущего маркетингового года (2020/2021) экспортировал 2,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

"С начала текущего 2020/21 маркетингового года – с 1 июля по 30 октября 2020 года – экспортировано из Казахстана 2,6 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте, что на 0,38 млн тонн или на 17% больше аналогичного периода 2019/20 маркетингового года", – сообщили агентству в аграрном ведомстве.

В министерстве также добавили, что "с учетом баланса пшеницы в Казахстане в 2020/21 маркетинговом году экспортный потенциал пшеницы с учетом муки в зерновом эквиваленте до конца сезона составляет 7-8 млн тонн".

Ранее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сообщал, что в Казахстане по итогам уборки зерновых намолочено 20,1 млн тонн зерна при средней урожайности 12,8 ц/га. Валовый сбор урожая зерновых в чистом весе, по прогнозам Минсельхоза, в текущем году составит 18,5 млн тонн зерна. Объем урожая зерновых в чистом весе в 2019 году составил 17,4 млн тонн (на 14,3% меньше по сравнению с 2018 годом).

