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Казахстан рассчитывает увеличить поставки зерна в Азербайджан

Казахстан рассчитывает увеличить поставки зерна в Азербайджан Азербайджан рассмотрит предложение Казахстана о увеличении поставок сельскохозяйственной продукции.
АПК
20 сентября 2024 г. 19:34
Казахстан рассчитывает увеличить поставки зерна в Азербайджан

Казахстан рассчитывает увеличить поставки зерна в Азербайджан, Баку рассмотрит данное предложение Астаны.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Баку, данный вопрос обсуждался на встрече посла Алима Байеля с руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфатом Мамедовым.

В ходе встречи посол проинформировал об урожае зерновых в Казахстане и выразил готовность к увеличению поставок в Азербайджан.

Р. Мамедов, в свою очередь, отметил, что азербайджанская сторона заинтересована в импорте зерна и другой продукции из Казахстана, рассмотрит предложение казахстанской стороны.

На встрече стороны также обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Р. Мамедов отметил, что за последние два года состоялось 9 взаимных визитов глав государств Казахстана и Азербайджана, что способствовало развитию двустороннего сотрудничества. В этом контексте стороны подчеркнули успешную реализацию крупных совместных проектов, таких как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, а также разработка нового проекта по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия. Отдельное внимание уделено развитию культурно-гуманитарных связей.

Посол на встрече поздравил азербайджанский народ с Днем государственного суверенитета.

Дипломат выразил заинтересованность казахстанской стороны в реализации с Азербайджаном новых совместных проектов, в том числе с привлечением созданного в этом году казахско-азербайджанского инвестиционного фонда с начальной суммой в 300 млн долларов США.

Кроме того, он отметил, что казахстанские компании готовы участвовать в строительстве различных инфраструктурных объектов в Азербайджане, включая Карабахский регион.

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