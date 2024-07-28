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Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы до конца года

Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы до конца года Власти Казахстана продлили до конца 2024 года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта.
АПК
28 июля 2024 г. 12:17
Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы до конца года

Власти Казахстана продлили до конца 2024 года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана всеми видами транспорта продлен до конца года. По-прежнему сохраняется угроза ввоза пшеницы в страну серыми схемами и ее реэкспорт автомобильным транспортом из приграничных регионов Российской Федерации. Во внимание также были приняты прогнозы на урожай зерновых, который в Казахстане ожидается выше прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане с 12 апреля 2024 года ввели временный запрет на ввоз пшеницы в республику, который должен был действовать в течение шести месяцев.

Отмечается, что на заседании в связи с выполнением задачи по масштабному строительству молочно-товарных ферм и поддержке развития животноводства по австралийскому методу, было также принято решение продлить запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота и с территории Казахстана сроком на шесть месяцев. Этот запрет был введен в Казахстане 8 января 2024 года.

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Версия на английском языке Kazakhstan extends wheat import ban until end of year

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