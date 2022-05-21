Казахстан призывает страны СНГ снизить неоправданную конкуренцию на аграрных рынках

Премьер–министр Казахстана Алихан Смаилов в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ призвал страны Содружества поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер для решения проблем продовольственной безопасности.

Премьер–министр Казахстана Алихан Смаилов в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ призвал страны Содружества поэтапно реализовать комплекс организационно-экономических мер для решения проблем продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьера.

"Премьер-министр отметил, что кризисные явления в мире оказывают негативное влияние на продовольственный рынок. Так, индекс продовольственных цен в мире, по данным FAO ООН, в апреле на 30% выше по сравнению с апрелем прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для решения проблем продовольственной безопасности А.Смаилов призвал снизить неоправданную межстрановую конкуренцию на аграрных рынках, в том числе через разработку и ведение совместного продовольственного баланса; учредить межгосударственные объединения или совместные предприятия для реализации инвестиционно-инновационных проектов в сельском хозяйстве; развивать сквозную товаропроводящую систему.

Говоря о дальнейшем развитии промышленной кооперации, глава правительства акцентировал внимание на необходимости полной реализации потенциала конкурентных преимуществ стран СНГ.

"Нами определен перечень приоритетных промышленных кооперационных направлений. Рассматриваются возможности создания новых и развития существующих кооперационных связей. Проводимая работа обеспечит повышение устойчивости экономик государств – участников СНГ", - отметил премьер-министр.

А.Смаилов также напомнил, что одной из задач Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года является содействие установлению и развитию деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. В этой связи, по его словам, представляется важным актуализировать положения Программы поддержки и развития малого предпринимательства в государствах СНГ, принятой в 1998 году.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Соглашение об обмене биологическим материалом, Протокол о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств - участников СНГ от 3 ноября 1995 года. Также подписаны решения о Концепции сотрудничества стран СНГ по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия и Плане основных мероприятий по ее реализации, о Комплексе совместных действий стран СНГ по обеспечению биологической безопасности генетического материала при воспроизводстве сельхозживотных на период до 2026 года, о Плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - СНГ на период до 2030 года, о международном проекте "Молодежная столица СНГ", о Перечне перспективных научных проектов и прочие.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в ноябре 2022 года в Нур-Султане.