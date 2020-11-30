Казахстан приостановил экспорт зерна в Китай

В текущем году китайские бизнес-партнеры увеличили объемы закупа продтоваров из Казахстана на 50%, но из-за ужесточения контроля при приеме и перегрузе грузов, экспорт сельхозпродукции фактически заморожен

Компания «КТЖ – Грузовые перевозки» сообщила о том, что в связи с ужесточением контроля при приеме грузов в Китае вводятся ограничения на погрузку вагонов в направлении КНР с 1 по 10 декабря.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, копию документа, подписанного 28 ноября, разместил в Facebook официальный представитель – эксперт Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

«С 1 по 10 декабря 2020 года запретить погрузку всех грузов назначением Достык – экспорт, кроме грузов в контейнерах и окатышей», - говорится в документе.

По информации КТЖ, в китайском СУАР введена обязательная обработка и дезинфекция контейнеров и вагонов снаружи при прибытии на станции Алашанькоу и Хоргос. Контролирующие органы КНР производят снятие пробы грузов с каждого вагона, увеличено время пограничного контроля поездов из Казахстана. Также при перегрузке уменьшено количество грузчиков в связи с необходимостью ежесуточного прохождения ПЦР-теста. Введен запрет на прием тарированного зерна, семян в мешках, с 15 ноября их выгрузка остановлена. В связи с этим в ноябре количество принимаемых из Казахстана поездов резко сократилось с 15-16 до 8-10 поездов в сутки. В результате из-за не обеспечения приема поездов станцией Алашанькоу в направлении Достык – экспорт скопилось 12 тыс. вагонов, в том числе отставлены от движения 169 поездов, или 8 450 вагонов.

По информации КТЖ, с 16 ноября китайской стороной грузы в крытых полувагонах и прочих, кроме контейнеров и окатышей, не принимаются.

Ранее «КТЖ – Грузовые перевозки» сообщала о том, что из-за ограничительных мер со стороны Китая компания вынуждена запретить погрузку грузов с 23 по 30 ноября через стык Достык – Алашанькоу, кроме грузов в биг-бэгах, контейнерах и полувагонах для перевозки окатышей.

С 24 ноября по 4 декабря введен запрет на перевозку транзитного груза, кроме грузов в контейнерах. В минувшую пятницу ситуацию с экспортом зерновых в КНР обсудили в Нацпалате «Атамекен» с участием представителей комитета госинспекции в АПК МСХ РК, «КТЖ – Грузовые перевозки» и бизнесменов.

Как сообщил эксперт департамента АПК и пищевой промышленности «Атамекена» Бауыржан Ахметаев, в текущем году китайские бизнес-партнеры увеличили объемы закупа продовольственных товаров из Казахстана на 50%. Но из-за действий госорганов Китая, ужесточивших контроль при приеме и перегрузе грузов, экспорт сельхозпродукции фактически заморожен. «Тяжелую обстановку с экспортом в КНР подтвердил заместитель гендиректора КТЖ-ГП, который информировал, что на сегодня в направлении Китая загружено более 11 тыс. вагонов, в том числе 1 400 вагонов с зерном. Несмотря на проводимую КТЖ на своем уровне работу, ситуация с темпами перевозки ухудшается, и не исключается возможность полного закрытия грузоперевозок в КНР», – написал Ахметаев в соцсети.

По его информации, председатель комитета госинспекции в АПК обещал, что по линии ведомства данный вопрос будет проработан с коллегами из Главного таможенного управления КНР. В целом участники встречи сошлись во мнении о необходимости скорейшего усиления переговоров на высоком государственном уровне для оперативной стабилизации обстановки с грузопотоком.

