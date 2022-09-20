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Казахстан официально снял ограничения на экспорт пшеницы

Казахстан официально снял ограничения на экспорт пшеницы Казахстан заявил об отмене ограничений на экспорт пшеницы.
АПК
20 сентября 2022 г. 18:38
Казахстан официально снял ограничения на экспорт пшеницы

Казахстан заявил об отмене ограничений на экспорт пшеницы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РК.

Глава ведомства Ербол Карашукеев подписал указ о снятии действующих количественных ограничений на вывоз из страны пшеницы и муки.

С 5 июля в Казахстане действовал приказ об ограничениях экспорта сроком до 30 сентября.

«С момента вступления ограничений в силу казахстанские экспортеры использовали 83% квот на экспорт пшеницы и 66% квот на экспорт пшеничной муки», - сообщается в отчете FAS USDA.

Министерство сообщает, что по состоянию на 13 сентября было убрано почти 70% зерновых культур в Казахстане. Средняя урожайность при этом на 30% выше, чем в прошлом году.

Таким образом, заявления о хорошем урожае зерновых стали причиной скорого решения об отмене экспортных ограничений.

Отметим, что межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики Минсельхоза 31 августа приняла решение снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября.

Напомним, что среди импортеров пшеницы в Азербайджан Казахстан занимает второе место.

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