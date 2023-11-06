Казахстан может подписать с Китаем меморандум по поставке 200 тыс. тонн зерна

В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тыс. тонн зерна из Казахстана в Китай.

В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тыс. тонн зерна из Казахстана в Китай.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Продкорпорацию Казахстана.

Документ могут подписать китайский C.P.TRADING CO. LTD и Продкорпорация в рамках Китайской международной импортной выставки, которая проходит в Шанхае. В рамках данного мероприятия Казахстан презентует свои возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, логистики, экспорта и инноваций.

В сообщении корпорации также отмечается, что по итогам 10 месяцев были подписаны соглашения на экспорт 135 тыс. тонн зерна. Сейчас ведутся работы по поиску рынков для сбыта казахстанского зерна.