Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна

Казахстан и Россия планируют провести переговоры о тарифах на транзит российского зерна. Этот вопрос обсудят на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Казахстана

Казахстан и Россия планируют провести переговоры о тарифах на транзит российского зерна. Этот вопрос обсудят на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября.



Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

Ранее РЖД обращались к Казахстану с просьбой снизить тариф.

"Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Потому что наша железная дорога - тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает", - заявил Жумангарин.

Тариф на транзит российской агропродукции через Казахстан не менялся 4 года, а объемы транзита выросли. Через Казахстан Россия экспортирует зерно в страны Центральной Азии и Китай.