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Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна

Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна Казахстан и Россия планируют провести переговоры о тарифах на транзит российского зерна. Этот вопрос обсудят на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября. Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Казахстана
АПК
22 ноября 2022 г. 10:08
Казахстан и Россия обсудят тарифы на транзит российского зерна

Казахстан и Россия планируют провести переговоры о тарифах на транзит российского зерна. Этот вопрос обсудят на межрегиональном форуме в Оренбурге 28 ноября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

Ранее РЖД обращались к Казахстану с просьбой снизить тариф.

"Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать. Потому что наша железная дорога - тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает", - заявил Жумангарин.

Тариф на транзит российской агропродукции через Казахстан не менялся 4 года, а объемы транзита выросли. Через Казахстан Россия экспортирует зерно в страны Центральной Азии и Китай.

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Версия на английском языке Kazakhstan, Russia to mull tariffs on transit of Russian grain

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