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Казахстан экспортировал более 4,5 тыс. тонн пшеницы в Азербайджан

Казахстан экспортировал более 4,5 тыс. тонн пшеницы в Азербайджан Через зерновой терминал АО "Ак Бидай – Терминал", расположенный в порту Актау, в январе согласован объем на перевалку зерна в объеме 84 272 тонны.
АПК
11 января 2023 г. 16:20
Казахстан экспортировал более 4,5 тыс. тонн пшеницы в Азербайджан

Объем зерна, согласованный на перевалку через зерновой терминал АО "Ак Бидай – Терминал" в порту Актау в январе этого года, составляет 84 272 тонны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

План по перевалке на 2023 год составляет 400 тыс. тонн зерна, что чуть ниже объемов прошлого года.

По итогам 2022 года через зерновой терминал перевалено 400 425 тонн зерна. В том числе в Иран ушло 169 351 тонн пшеницы и 226 558 тонн ячменя. В Азербайджан было отправлено 4 515 тонн пшеницы.

Напомним, что "Ак Бидай – Терминал" был создан в рамках реализации Агропродовольственной программы, утвержденной указом президента Казахстана в 2002 году. В 2007 году здесь была проведена модернизация инфраструктуры.

Терминал был дооснащен высокотехнологичным оборудованием производства ведущих компаний мира, что позволило увеличить пропускную способность до 600 тыс. тонн зерна в год. Терминал имеет 11 силосов для временного хранения зерна общим объемом 22,5 тыс. тонн.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Qazaxıstan Azərbaycana 4,5 min tondan çox buğda ixrac edib

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