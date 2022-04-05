Картофель и лук в Азербайджане подешевеют

В Азербайджане резко подорожали лук и картофель. Лук, который месяц назад стоил 50-55 гяпиков за килограмм, сейчас продается на рынках за 1,30 маната за килограмм. Цены на картофель выросли с 1 маната до 1,70 маната.

В Азербайджане резко подорожали лук и картофель. Лук, который месяц назад стоил 50-55 гяпиков за килограмм, сейчас продается на рынках за 1,30 маната за килограмм. Цены на картофель выросли с 1 маната до 1,70 маната.

Report изучил причины резкого роста цен на лук и картофель.

Фермер, который много лет занимается выращиванием лука в Агдаме, комментируя Report резкий скачок цен на лук в стране, отметил, что на складах страны достаточно продукции: "Дефицит лука в стране невозможен. Фермеры обычно хранят лук в двух хранилищах. Помимо холодильных складов, продукция также хранится на складах на участках фермеров. При транспортировке лука с холодильных складов на обычные происходит потеря в весе товара примерно на 5%, поскольку лук перебирают, а испорченный утилизируют. Подорожание произошло из-за этого. Отмечу, что в ближайшие 20 дней на рынок поступит ранний лук. Мы ожидаем снижения цен на лук на рынке в ближайшее время".

"Ранний лук выращивается фермерами Барды, которые терпят убытки уже три года. Многие больше не сажают лук, потому что не могут продавать свою продукцию. В этом году на рынке будет представлено меньше раннего лука. Также ожидается рост цен на свежий лук по сравнению с сезоном 2021 года", - сказал он.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров лука Вугар Бабаев отметил, что в настоящее время одной из причин подорожания лука в стране является увеличение затрат на производство лука: "Возросли затраты на хранение лука, резко выросли цены на удобрения на мировых рынках. Рост цен на энергоносители в стране в 2021 году также повлиял на наше производство. В целом, цена растет по мере роста спроса на рынке. Из России, некоторых восточных областей Украины, Турции, Пакистана в страну поставлялся недорогой лук. Но он больше не импортируется".

Бабаев добавил, что в настоящее время количество свадебных торжеств резко сократилось из-за Рамазана, спрос снизился, поэтому в этом месяце ожидается удешевление лука.

Как отметила заведующая аналитическим департаментом Центра аграрных исследований Минсельхоза Саадет Гаджиева, годовой спрос на лук составляет 240 тысяч тонн: "Уровень самообеспеченности луком превышает 100%. В прошлом году в стране лук был высажен на площади 11 тысяч 647 гектаров. Производство составило 286 тысяч 573 тонны. Это на 4,2% больше, чем в 2020 году".

По ее словам, годовая потребность в картофеле составляет 800-840 тыс. тонн, или 65-70 тыс. тонн в месяц: "90% годовой потребности покрывается за счет местного производства. А остальные 10% за счет импортных источников. В прошлом году картофель высажен на 56 тыс. 103 гектарах. Средняя урожайность составила 83, 8 центнера с гектара".

Комментируя рост цен, она отметила, что он может быть связан с изменениями на рынках стран региона: "В прошлом сезоне производство картофеля в стране было высоким. После 10 апреля на рынок поступят ранний картофель и лук".