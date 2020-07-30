О нас
Report Georgia

Южный Муганский канал пересох, десятки сел остались без воды

Южный Муганский канал пересох, десятки сел остались без воды В отрезке Южного Муганского канала, протекающем по территории Билясуварского района, вновь высохла вода.
АПК
30 июля 2020 г. 17:14
Южный Муганский канал пересох, десятки сел остались без воды

В отрезке Южного Муганского канала, протекающем по территории Билясуварского района, вновь высохла вода.

Как передает муганское бюро Report, длящийся уже около недели кризис с водой больше всего затронул территорию района - села Исметли, Агайры, Насими, Нариманкенд, Чайлы, Аскерабад, Агалыкенд, Аманкенд, Овчубере, Юхары Джурели и Тезекенд.

Подобное положение вещей сильно беспокоит жителей. Высыхание канала стало проблемой для практически всех жилых пунктов. Жители испытывают трудности с питьевой водой, а также водными запасами для использования в сельском хозяйстве.

В связи с этим депутат Милли Меджлиса от Билясуварского района Бахруз Магеррамов обратился в соответствующие структуры: “Билясувар без воды! На весенней сессии Милли Меджлиса этот вопрос неоднократно нами поднимался, во все органы направлены официальные письма, с отдельно взятыми чиновниками проведены двусторонние переговоры. Сегодня я еще раз прошу соответствующие структуры обратить внимание на серьёзность вопроса. Этот вопрос не тот, который решат местные органы. Билясувару нужна помощь! Да, и в других районах есть проблема с водой, но в Билясуваре ситуация совсем иная. Со всей ответственностью заявляю, что такой нехватки воды как в Билясувре, нет ни в одном другом районе. В соседних районах протекают реки, пусть в них и уменьшилась вода. В Билясуваре же нет никаких природных источников воды. Если в стране решится вопрос с водой, а мы верим, что решится, нужно начинать с Билясувара".

Южный Муганский канал был сдан в пользование в 1960 году. Его протяженность составляет 65 километров. Канал, питающийся из реки Араз, используется в Имишли, Билясуваре и Джалилабаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənub Muğan kanalı yenidən quruyub, onlarla kənddə su qıtlığı yaranıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанские фермеры получат страховые выплаты онлайн
Азербайджанские фермеры получат страховые выплаты онлайн
29 июля 2020 г. 15:31
В Баку организуют онлайн-ярмарку по случаю Гурбан-байрамы
В Баку организуют онлайн-ярмарку по случаю Гурбан-байрамы
28 июля 2020 г. 13:23
Ассоциация пчеловодов Азербайджана: Мед продавать все сложнее
Ассоциация пчеловодов Азербайджана: Мед продавать все сложнее
28 июля 2020 г. 12:42
Россия увеличивает экспорт сахара
Россия увеличивает экспорт сахара
27 июля 2020 г. 16:01
Как пандемия повлияла на производство и экспорт фруктов и овощей?
ФотоКак пандемия повлияла на производство и экспорт фруктов и овощей?
27 июля 2020 г. 15:42
ООН разработал правила по устойчивому управлению лесами на Кавказе
ООН разработал правила по устойчивому управлению лесами на Кавказе
27 июля 2020 г. 12:15
Азербайджан в этом году экспортировал картофель в рекордных объемах
Азербайджан в этом году экспортировал картофель в рекордных объемах
21 июля 2020 г. 17:00
Названы 4 причины снижения продбезопасности при COVID-19
Названы 4 причины снижения продбезопасности при COVID-19
20 июля 2020 г. 14:42
Азербайджан увеличил импорт сливочного масла на 35%
Азербайджан увеличил импорт сливочного масла на 35%
17 июля 2020 г. 12:34
Азербайджан увеличил импорт молока на 38%
Азербайджан увеличил импорт молока на 38%
17 июля 2020 г. 12:10

Последние новости

18:05
ФотоВ Агдаше пропала без вести женщина с малолетним ребенком Происшествия
17:54
Фарид Шафиев: Роль США на Южном Кавказе значительно cократилась Внешняя политика
17:50
На Каспии утонули два человека Происшествия
17:44
ФотоЭкс-посол разоблачила ложь итальянского дипломата Внешняя политика
17:35
В одном из сел Гобустанского района появится новая школа Наука и образование
17:30
Добыча с платформы "Шахдениз Альфа" приостановлена на 5 дней Энергетика
17:24
ФотоВ Азербайджане 339 новых случаев заражения, 673 человека выписаны Здоровье
17:23
В селе Зараган Габалинского района построят новую школу Наука и образование
17:20
В Гейгеле загорелся автомобиль, супруги заживо сгорели Происшествия
17:15
В Швейцарии инициировали судебное разбирательство против главы ФИФА Футбол
17:14
Южный Муганский канал пересох, десятки сел остались без воды АПК
17:10
Минтранспорта будет работать в усиленном режиме в дни Гурбан байрамы ИКТ
17:10
Трамп предложил отложить президентские выборы в США Другие страны
17:03
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину Финансы
17:03
Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing В регионе
Вся новостная лента