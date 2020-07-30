Южный Муганский канал пересох, десятки сел остались без воды

В отрезке Южного Муганского канала, протекающем по территории Билясуварского района, вновь высохла вода.

В отрезке Южного Муганского канала, протекающем по территории Билясуварского района, вновь высохла вода.

Как передает муганское бюро Report, длящийся уже около недели кризис с водой больше всего затронул территорию района - села Исметли, Агайры, Насими, Нариманкенд, Чайлы, Аскерабад, Агалыкенд, Аманкенд, Овчубере, Юхары Джурели и Тезекенд.

Подобное положение вещей сильно беспокоит жителей. Высыхание канала стало проблемой для практически всех жилых пунктов. Жители испытывают трудности с питьевой водой, а также водными запасами для использования в сельском хозяйстве.

В связи с этим депутат Милли Меджлиса от Билясуварского района Бахруз Магеррамов обратился в соответствующие структуры: “Билясувар без воды! На весенней сессии Милли Меджлиса этот вопрос неоднократно нами поднимался, во все органы направлены официальные письма, с отдельно взятыми чиновниками проведены двусторонние переговоры. Сегодня я еще раз прошу соответствующие структуры обратить внимание на серьёзность вопроса. Этот вопрос не тот, который решат местные органы. Билясувару нужна помощь! Да, и в других районах есть проблема с водой, но в Билясуваре ситуация совсем иная. Со всей ответственностью заявляю, что такой нехватки воды как в Билясувре, нет ни в одном другом районе. В соседних районах протекают реки, пусть в них и уменьшилась вода. В Билясуваре же нет никаких природных источников воды. Если в стране решится вопрос с водой, а мы верим, что решится, нужно начинать с Билясувара".

Южный Муганский канал был сдан в пользование в 1960 году. Его протяженность составляет 65 километров. Канал, питающийся из реки Араз, используется в Имишли, Билясуваре и Джалилабаде.