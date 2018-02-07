Камран Набизаде: В хлопководстве имеются большие проблемы и недостатки

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует целый ряд проблем и недостатков на каждом этапе хлопководства.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

К. Набизаде отметил, что об этом знают руководство страны и корпорации.

По его словам, контроль на всех этапах, от производства до продажи, усилится. Он также отметил, что в этой области следует оптимизировать расходы и обеспечить прозрачность.