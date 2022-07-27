Калын: До конца года по зерновому коридору могут перевезти 50 млн тонн зерна

До 50 млн тонн зерна может быть перевезено из Украины и России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года.

До 50 млн тонн зерна может быть перевезено из Украины и России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна", - приводит слова Калына агентство Bloomberg. По его словам, 20-25 млн тонн зерновых хранятся на складах Украины и 25-30 - в России.

Калын не исключил продления зерновых соглашений. "Соглашения были подписаны на четыре месяца, однако если стороны договорятся, они могут быть автоматически продлены. Достаточно взаимных договоренностей", - отметил представитель турецкого президента.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.