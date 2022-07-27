О нас

Калын: До конца года по зерновому коридору могут перевезти 50 млн тонн зерна

Калын: До конца года по зерновому коридору могут перевезти 50 млн тонн зерна До 50 млн тонн зерна может быть перевезено из Украины и России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года.
АПК
27 июля 2022 г. 10:15
Калын: До конца года по зерновому коридору могут перевезти 50 млн тонн зерна

До 50 млн тонн зерна может быть перевезено из Украины и России при координации зернового центра в Стамбуле до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"До конца текущего года при координации зернового центра в Стамбуле, который будет находиться под наблюдением ООН, из России и Украины на мировые рынки может быть перевезено от 40 до 50 млн тонн зерна", - приводит слова Калына агентство Bloomberg. По его словам, 20-25 млн тонн зерновых хранятся на складах Украины и 25-30 - в России.

Калын не исключил продления зерновых соглашений. "Соглашения были подписаны на четыре месяца, однако если стороны договорятся, они могут быть автоматически продлены. Достаточно взаимных договоренностей", - отметил представитель турецкого президента.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidentinin sözçüsü: “Taxıl dəhlizi vasitəsilə 50 milyon ton taxıl daşına bilər”
Версия на английском языке Kalin: 50M tons of grain can be transported along corridor by year-end

Экслюзивные новости

Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi