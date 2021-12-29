Какие факторы обуславливают подорожание пшеницы на мировом рынке?

Цены на продовольственную пшеницу в этом сезоне зафиксированы на максимуме 8 лет, и, согласно ожиданиям, это еще не предел. Резкое подорожание этой сельскохозяйственной продукции было зафиксировано в августе нынешнего года. Это произошло после того

Цены на продовольственную пшеницу в сезоне 2021/22 года достигли восьмилетнего минимума, и, согласно ожиданиям, это еще не предел. Резкое подорожание этой сельскохозяйственной продукции было зафиксировано в августе нынешнего года. Это произошло после того, как Министерство сельского хозяйства США снизило свои прогнозы по производству пшеницы в основных странах-экспортерах.



Решение было принято под влиянием ряда факторов. С другой стороны, неблагоприятные погодные условия (засуха) в России привела к снижению объемов урожая пшеницы в России, несмотря на рекордные посевы. Параллельно фермеры во всем мире столкнулись с увеличением расходов на приобретение основных ресурсов, включая топливо, удобрения, семена, технику. На фоне ограниченности предложения цены на эти товары значительно выросли. А это, в конечном счете, отразилось на себестоимости пшеницы.



Одним из основных факторов, повлиявших на сохранение цен на пшеницу на достаточно высоком уровне, стало резкое повышение тарифов на перевозку грузов морским транспортом. Цены достигли 11-летнего максимума. Россия начала введение плавающих ставок пошлин на экспорт пшеницы, чтобы снизить давление на внутренние цены. Этот механизм пришел на смену фиксированным ставкам. С сегодняшнего дня до 11 января следующего года экспортная пошлина за тонну пшеницы составит 94,9 доллара США.

В результате мер по ограничению экспорта поставки пшеницы из России за рубеж с начала этого года сократились на 37,5%. В таких условиях крупные импортеры были вынуждены искать альтернативные варианты поставок. В результате значительно вырос спрос на украинскую пшеницу. По итогам 9 месяцев нынешнего года из Украины за рубеж было поставлено 13,1 миллиона тонн пшеницы на сумму 3,15 миллиарда долларов США. Экспортная цена за тонну пшеницы выросла на 21,2% по сравнению с предыдущим годом.



Стремясь максимально использовать сложившуюся на рынке пшеницы конъюнктуру, Казахстан пока избегает введения налогов на экспорт пшеницы. Министр сельского хозяйства страны Эрбол Карашукеев заявил на прошлой неделе, что в случае введения пошлин на пшеницу они потеряют внешние рынки из-за роста цен. В ноябре цены на пшеницу в этой стране по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2,7%. Следует учитывать, что в этом году урожай пшеницы в Казахстане из-за засухи оказался значительно ниже среднего показателя (20 млн. тонн). То есть не исключено, что подход кардинально изменится в зависимости от того, в каком направлении будет развиваться ситуация как на внутреннем, так и на внешнем рынках.



Как же повлияют тенденции на мировом рынке пшеницы на Азербайджан?



За первые 10 месяцев этого года Азербайджан поставил из-за рубежа 890 тысяч 233 тонны пшеницы на сумму 246 миллионов 255 тысяч долларов США. Это на 1,5% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Стоимость импорта тонны пшеницы выросла с 213 долларов США в прошлом году до 276 долларов США. Иными словами, поставляемая нами пшеница подорожала на 30%. В этом году Азербайджан закупил 97,61% пшеницы у России. Его доля в прошлогодних поставках составила 99,32%. То есть нашим основным поставщиком пшеницы традиционно является именно Россия. Исследование внутренних цен на муку и мучные изделия показывает, что значительного влияния на рост цен на пшеницу не было. Это логический результат своевременных и эффективных шагов, предпринятых правительством с точки зрения сроков. С другой стороны, импорт пшеницы был освобожден от налога на добавленную стоимость еще на три года. Все это позволит минимизировать давление на внутренние цены хотя бы в ближайшей перспективе.