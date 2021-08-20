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Как повышение мировых цен на пшеницу повлияет на внутренний рынок?

Как повышение мировых цен на пшеницу повлияет на внутренний рынок? В январе-июле нынешнего года Азербайджан импортировал 408 826 тонн пшеницы. Объем импорта снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году на импорт пшеницы было израсходовано 103 млн 772 тыс. долларов США, что на 10,4% боль
АПК
20 августа 2021 г. 12:29
Как повышение мировых цен на пшеницу повлияет на внутренний рынок?

В январе-июле нынешнего года Азербайджан импортировал 408 826 тонн пшеницы. Объем импорта снизился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году на импорт пшеницы было израсходовано 103 млн 772 тыс. долларов США, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, на мировых товарных рынках наблюдается тенденция роста цен на пшеницу. На эту тему, а также о том, является ли причиной снижения импорта пшеницы в Азербайджан рост отечественного производства, Report побеседовал с экономистами и Ассоциацией производителей и переработчиков зерна.

По словам эксперта Парвиза Гейдарова, в начале года на мировых рынках прогнозировался рост цен на пшеницу: “В связи с пандемией в этом году в странах, являющихся основными производителями пшеницы в мире, ввели определенные квоты на ее экспорт в сторону понижения".
Азербайджан пока зависит от внешних поставок на зерно. И ожидалось, что на импорт пшеницы из-за роста цен страной будет израсходовано больше средств, чем в предыдущие годы, отметил эксперт.

"Хорошо, что в этом году по сравнению с прошлым мы сократили импорт пшеницы”, — сказал он.

Качество местной пшеницы можно улучшить

Экономист отметил, что в последние годы в стране была проделана определенная работа по преодолению зависимости от ввоза пшеницы. “Однако реальность такова, что мы все еще зависимы от импорта. Необходимо снижать зависимость страны от внешних поставок за счет роста внутреннего производства. Но при этом важно и качество. Например, некоторые предприниматели в стране импортируют пшеницу из-за низкого качества местной продукции", - отметил он.

Видимо, снижение импорта в этом году связано с тем, что цена на пшеницу на мировых рынках не устраивала предпринимателей, считает эксперт. Но реальность такова, что внутреннее производство не в полной мере удовлетворяет спрос, поэтому мы должны импортировать эту продукцию в определенных объемах. В настоящее время пшеница, поступающая из-за рубежа, обходится дешевле, чем произведенная в Азербайджане, заявил он. И напомнил, что импорт пшеницы в Азербайджан был освобожден от НДС еще на 3 года.

Сколько пшеницы произведено в Азербайджане в этом году?

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, производство зерна (в том числе и кукурузы) в этом году увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
"Производство пшеницы увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн 884,1 тыс. тонн. А годовая потребность страны в пшенице составляет 3,2 – 3,4 млн тонн".
Председатель Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Талех Гасымов отметил, что засуха в последние годы по всему миру привела к сокращению производства зерна, обусловив рост цен на мировых биржах.
Т.Гасымов добавил, что в этом году по сравнению с прошлым снизился объем импорта пшеницы, что связано с увеличением производства местной. Пшеница местного производства очень хорошего качества, например, произведенная в Самухе и Бейлагане ничуть не уступает импортной".

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