Как повлияют на Азербайджан цены на мировом рынке пшеницы?

Аналитики Fitch Solutions прогнозируют незначительный рост цен на пшеницу на мировом рынке в следующем году. Согласно прогнозам, цена составит в среднем 608 центов США за бушель.

Аналитики Fitch Solutions прогнозируют незначительный рост цен на пшеницу на мировом рынке в следующем году. Согласно прогнозам, цена составит в среднем 608 центов США за бушель.

Как сообщает Report, в сезоне 2024/2025 гг. цены на пшеницу, согласно прогнозу, останутся относительно стабильными, а мировой спрос упадет с 799,9 млн тонн до 798,4 млн тонн. Основным фактором, сдерживающим рост цен, станет достаточно высокий уровень транзитных резервов.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировой спрос на импорт в сезоне 2024/2025 гг. будет снижаться на 5,4% ежегодно, что окажет дополнительное давление на цены, а мировое производство пшеницы достигнет 796,8 млн тонн, что приведет к рекордному урожаю.

Российско-украинский конфликт остается основным фактором, влияющим на мировые цены на пшеницу. Поскольку конфликт затрагивает основные производящие пшеницу регионы Украины, если конфликт продолжится в 2025 году, добыча в Украине будет ограничена. Если же конфликт закончится раньше, Украина сможет быстрее восстановить свою продуктивность и вывести на рынок больше пшеницы, что снизит цены.

Динамика цен на мировом рынке пшеницы имеет большое значение для Азербайджана, поскольку из 2,8 млн тонн потребности страны в пшенице 1,1 млн тонн поступает за счет импорта. Россия является основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, и 99,98% из 460,645 тыс. тонн пшеницы, импортированной за первые 7 месяцев 2024 года, было закуплено у России.

Учитывая прогнозы Fitch Solutions об относительной стабильности цен, ожидается, что существенного роста цен на импортируемую в Азербайджан пшеницу не произойдет.