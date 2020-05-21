Как повлияла пандемия на пчеловодческие хозяйства в Азербайджане

Пчеловодство - одна из древнейших отраслей в Азербайджане. В регионах функционирует большое количество хозяйств, занимающихся заготовкой и реализацией меда и другой продукции. Как повлияла пандемия и ограничительные меры на принцип работы пчеловодческих хозяйств?

Президент Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов прокомментировал Report проблемы в пчеловодческом секторе и возможные последствия карантина.

По словам Б.Хасратова, поначалу пчеловодам было непросто приспособиться к ситуации: "Влияние пандемии на пчеловодческую сферу проявлялось в начале карантина, поскольку пчеловоды не могли попасть на пасеки. Многие пчеловоды - сельчане и ввиду уклада жизни система СМС-разрешений была им чужда. Но постепенно пчеловоды адаптировались к новым правилам. В связи с карантином пчеловоды старше 65 лет не могли выйти из дома, поэтому в их хозяйствах, оставшихся на некоторое время бесхозными, возникли определенные проблемы. Надо признаться, у нас немало пчеловодов старше 65-ти. Мы неоднократно обращались в связи с этой проблемой в различные инстанции, объясняя, что пчеловод идет на свою пасеку или в лес, то есть в изолированные места".

Б.Хасратов отметил, что несмотря на ограничения, продажи пчеловодческой продукции возросли: "Ситуация с продажами несколько улучшилась, возросло количество покупателей не только меда, но и другой пчеловодческой продукции. Спрос на пчеловодческую продукцию вырос на фоне стремления людей укрепить иммунитет и потреблять здоровую пищу. В этом месяце продажа меда выросла примерно на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В магазинах тоже не возникло проблем с продажей меда, потому что это магазины, главным образом, крупных фирм, много лет занимающихся данным видом деятельности. Эти фирмы продолжали свою деятельность на основании разрешений и не испытывали проблем. Они поставляли продукцию в том числе и в регионы республики".

По словам Б.Хасратова, коронавирус негативно отразился на пчеловодстве, как, впрочем, и на многих других видах хозяйств. Председатель ассоциации отметил, что в этот период возникли большие трудности с экспортом:

"В целом мы испытываем большие трудности с экспортом пчеловодческой продукции. При экспорте меда у нас требуют проведение анализа по необходимым показателям. Азербайджанское агентство по продовольственной безопасности не может провести анализ меда и представить требуемые показатели. Так, скажем, Объединенные Арабские Эмираты требуют от нас показать уровень электропроводности в меде или долю массы в едином объеме. А наше Агентство не может предоставить эти показатели. Или же, скажем, требуется указать содержание глюкозы и фруктозы в сахаре, а наши лаборатории не могут предоставить это. Поэтому нам приходится отправлять мед на анализ в Турцию и экспортировать его только после получения ответов. Все это - дополнительные расходы. Экспорт - большая проблема для нас. Ранее мы экспортировали в Японию 6-8 тонн меда в год. Ввиду того, что мы не смогли провести вышеупомянутые анализы, нам не удалось экспортировать мед в Японию в 2019 году. В результате мы потеряли рынок сбыта.

Во время карантина об экспорте даже думать не приходилось. В течение этого периода возникли трудности с отправкой меда на анализ в Турцию. В результате в настоящее время экспорт полностью остановлен".

По прогнозам Б.Хасратова, в этом году с пчеловодческих хозяйств будет собран обильный урожай: "Пчеловодство в Азербайджане распространено, главным образом, в горных районах. С конца мая и до конца августа пчеловоды продавали свой мед, в основном, туристам. Если карантин продолжится, они лишатся такой возможности. В этом году ожидается обильный урожай. Карантин благотворно отразился на экологической ситуации. Снижение автомобильного движения, остановка производства восстановили окружающую среду. На мой взгляд, это положительно отразится и на пчеловодстве".

Однако проблемы не исчерпываются одной лишь пандемией. По словам Б.Хасратова, на продажах местной продукции негативно отразился и импорт меда из-за рубежа по более низкой цене:

"В последнее время начался массовый импорт меда в Азербайджан по низким ценам и качеству. В течение двух лет этот процесс еще более ускорился. В связи с проблемами, вызванными импортом меда, мы обратились в ряд госструктур. Различные страны мира повышают пошлины на импорт для содействия продажам местной продукции. Подобный опыт имеется у Турции, Израиля и Хорватии. Австралия вообще не импортирует мед. Они сохраняют и развивают внутреннее производство, занимаются экспортом. Мы хотели бы, чтобы подобный опыт применялся и в нашей стране, поскольку этот сектор в нашей стране еще не крепко стоит на ногах и не в состоянии конкурировать с иностранными производителями. Если так пойдет дальше, интерес к пчеловодству уменьшится, равно как и численность пчеловодов. В настоящее время мед многих пчеловодов лежит на складах. Они не могут реализовать свою продукцию, поскольку в страну завезены сорта меда по более низкой цене.

Пчеловодство - не только стратегическая отрасль, это - развитие экологии, увеличение интенсивности опыления в природе. Так рассматривают пчеловодство в различных странах мира. Есть такие страны, где государство покупает мед у пчеловода по высокой цене, а продает по низкой во имя развития пчеловодства в стране и роста урожайности. 80% перекрестного опыления происходит в природе благодаря пчелам. При отсутствии пчел опыление не происходит, и экологическая цепь разрушается. Поэтому нужно поддерживать данную сферу. А это возможно путем ограничения импорта. Импортный мед некачественный. Как-то мы провели соответствующее исследование и получили аналогичный результат. Во время карантина экспорт был приостановлен, но импорт меда из-за рубежа продолжался".