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Как налоговые льготы для кормовой промышленности отразятся на работе ферм?

Как налоговые льготы для кормовой промышленности отразятся на работе ферм? Кормовая промышленность в Азербайджане освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС).
АПК
7 июля 2022 г. 13:49
Как налоговые льготы для кормовой промышленности отразятся на работе ферм?

Кормовая промышленность в Азербайджане освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований при Минсельхозе Фирдовси Фикретзаде, комментируя подписанный президентом Ильхамом Алиевым 1 июля указ об утверждении перечня сырья и материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость.

По его словам, кормовые добавки и сырье также вошли в этот перечень.

Он отметил, что этот шаг предпринят в рамках антимонопольных мер: "Как известно, интенсивные птицеводческие и животноводческие фермы используют корма, произведенные промышленным способом. Большинство сырья и добавок (особенно соевого и подсолнечного масла), необходимых для производства этого корма, импортируется. Освобождение от НДС импорта этой продукции значительно снизит издержки интенсивных птицефабрик и животноводческих ферм на закупку корма. Ранее от НДС было освобождено только производство и реализация кормов внутри страны. Последний указ означает, что кормовая промышленность в Азербайджане освобождена от налогов по всей цепочке создания стоимости. Вкупе это приведет к улучшению кормового обеспечения интенсивных ферм и развитию рынка. Это решение является одним из важнейших шагов, предпринятых государством в рамках мер по борьбе с инфляцией”.

Отметим, что в 2021 году в Азербайджан импортированы кормовые на сумму около 102 млн долларов США. Из них 53,6% пришлось на соевый шрот, 20,8% - соевые бобы, 10,3% - подсолнечное масло.

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