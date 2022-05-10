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Как Азербайджан удовлетворяет потребность в семенах?

Как Азербайджан удовлетворяет потребность в семенах? Правительство Азербайджана нацелено на развитие ненефтяного сектора, в том числе сельского хозяйства. Для достижения этой цели крайне важно производить достаточное количество семян в стране, чтобы удовлетворять спрос на семена за счет внутренних возможнос
АПК
10 мая 2022 г. 17:19
Как Азербайджан удовлетворяет потребность в семенах?

Правительство Азербайджана нацелено на развитие ненефтяного сектора, в том числе сельского хозяйства. Для достижения этой цели крайне важно производить достаточное количество семян в стране, чтобы удовлетворять спрос на семена за счет внутренних возможностей. Насколько Азербайджан добился этой цели? Report расследовал данный вопрос.

Статистика свидетельствует, что …

По данным Госкомстата, в 2021 году потребность Азербайджана в семенах пшеницы составила 114,5 тыс. тонн. Из них 77 тыс. тонн было покрыто за счет местного производства, 6,5 тыс. тонны - за счет импорта. В результате возникла дополнительная потребность в 31 тыс. тонн семян.

В прошлом году потребность в семенах ячменя составила 67,3 тыс. тонн, из которых 24,7 тыс. тонн были обеспечены за счет местного производства, а 1,6 тыс. тонн - за счет импорта. В итоге возникла дополнительная потребность в 41 тыс. тонн семян.

За год потребность страны в семенах картофеля составила 168,3 тыс. тонн. Незначительная часть была покрыта за счет местного производства, 32,1 тыс. тонн - за счет импорта. В результате возникла дополнительная потребность в 136,2 тыс. тонн семян.

"У нас мало современных семеноводческих предприятий"

Бывший министр сельского хозяйства Нахчыванской АР, эксперт в аграрной сфере Раджаб Оруджев отметил, что в Азербайджане более 100 предприятий занимаются производством семян, однако немногие из них используют современные технологии: "В конечном счете, из почти 2 млн тонн производимой нами ежегодно пшеницы только 25% составляет продовольственная пшеница, а остальная часть - кормовая пшеница. И это не очень хорошее явление".

По его словам, производство семян необходимо наращивать на научной основе, новыми и инновационными подходами: "Для обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого обеспечения сельскохозяйственной продукцией важно научно обоснованное семеноводство. В центре внимания должны оставаться компании, имеющие специальную материально-техническую базу, достаточный кадровый потенциал, богатый опыт в этой сфере, должен быть создан координационный центр по развитию семеноводства. За счет проведения мониторингов, определения потенциальных возможностей, создания кластерных центров по семеноводству мы можем полностью удовлетворить потребности страны в семенах".

"Мы стараемся удовлетворить спрос на семена"

Председатель Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана" Медина Алиева отметила, что предприятия, входящие в структуру, стараются полностью удовлетворить спрос на семена за счет местного производства: "Мы стремимся уменьшить нашу зависимость от зарубежных стран, придаем большое значение развитию местного семеноводства. По возможности используем семена местного производства. В предыдущие годы были завезены элитные и суперэлитные сорта зарубежных семян. В настоящее время как Министерство сельского хозяйства, так и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства в составе министерства и Агентство аграрных услуг в основном ведут работу по развитию местного семеноводства на рынке".

По ее словам, различные сорта семян завозятся из-за рубежа, в течение двух лет проводятся испытания, подходящие семена используются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan toxuma olan tələbatını necə ödəyir?

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