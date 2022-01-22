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Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?

Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность? Базовые принципы, определенные на совещании Кабинета министров, посвященном продовольственной безопасности, росту цен в Азербайджане и предстоящим задачам, служат выполнению задачи обеспечения продовольственной безопасности в стране.
АПК
22 января 2022 г. 13:33
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?

Базовые принципы, определенные на совещании Кабинета министров, посвященном продовольственной безопасности, росту цен в Азербайджане и предстоящим задачам, служат выполнению задачи обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Рамиль Гусейнли.

По его словам, продовольственная безопасность включает в себя четыре важных элемента: наличие продуктов питания, доступ к ним, использование качественных продуктов и устойчивое обеспечение продуктами питания: "Азербайджан постоянно стремится улучшить свои показатели продовольственной безопасности по этим четырем пунктам. В принятой в 2001 году “Программе продовольственной безопасности” подчеркивалось, что обеспечение права на продбезопасность является одной из важных задач правительства”.

Директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде рассказал Report, что в результате предпринятых правительством шагов в стране будут созданы запасы продовольствия: "Совместно с государственным зерновым фондом будут подготовлены предложения по созданию новых механизмов стимулирования производства пшеницы фермерами. Сегодня, в основном, у нас высокий уровень самообеспечения большинством продуктов питания. Мясом, молочными продуктами мы обеспечиваем себя на 84-85%. При восстановлении сельского хозяйства на освобожденных землях эти показатели также возрастут и составят 98-99%. Мы обеспечиваем себя картофелем более чем на 90%. В среднесрочном периоде уровень самообеспечения картофелем также достигнет почти 100%. Низкий показатель сохраняется только по пшенице. Повышение производительности также является одним из ключевых вопросов для увеличения его производства. Будут созданы как продовольственные запасы страны, так и повысятся показатели местного производства”.

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