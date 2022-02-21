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Кабмин распорядился о стимулировании местных производителей продовольственных продуктов

Кабмин распорядился о стимулировании местных производителей продовольственных продуктов Предусматриваются меры по стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину.
АПК
21 февраля 2022 г. 20:52
Кабмин распорядился о стимулировании местных производителей продовольственных продуктов

Предусматриваются меры по стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину.

Как сообщает Report, в подписанном премьер-министром Али Асадовым 21 февраля распоряжении "О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике“ даны поручения по улучшению снабжения основными продуктами питания.

Предусматриваются меры по улучшению снабжения внутреннего рынка продовольствием, входящим в минимальную потребительскую корзину, и стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в корзину.

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Версия на азербайджанском языке Ərzaq məhsullarının yerli istehsalçıları stimullaşdırılacaq

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