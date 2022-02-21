Кабмин распорядился о стимулировании местных производителей продовольственных продуктов

Предусматриваются меры по стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину.

Предусматриваются меры по стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в минимальную потребительскую корзину.

Как сообщает Report, в подписанном премьер-министром Али Асадовым 21 февраля распоряжении "О неотложных мерах по усилению антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике“ даны поручения по улучшению снабжения основными продуктами питания.

Предусматриваются меры по улучшению снабжения внутреннего рынка продовольствием, входящим в минимальную потребительскую корзину, и стимулированию отечественных производителей продуктов питания, входящих в корзину.