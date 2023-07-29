Кабмин России ввел временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - говорится в сообщении Кабмина.