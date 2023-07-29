О нас

Кабмин России ввел временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Кабмин России ввел временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.
АПК
29 июля 2023 г. 11:14
Кабмин России ввел временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - говорится в сообщении Кабмина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada düyü və düyü yarmasının ixracına qadağa qoyulub

Экслюзивные новости

Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi