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Кабмин изменил свое решение о переписи сельского хозяйства

Кабмин изменил свое решение о переписи сельского хозяйства Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое решение от 4 октября 2023 года "О подготовке и проведении переписи сельского хозяйства в 2025 году".
АПК
14 июля 2025 г. 18:13
Кабмин изменил свое решение о переписи сельского хозяйства

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое решение от 4 октября 2023 года "О подготовке и проведении переписи сельского хозяйства в 2025 году".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, Государственный комитет статистики после завершения переписи сельского хозяйства примет необходимые меры в соответствии с законодательством для передачи планшетных компьютеров, приобретенных для этой цели, на баланс не только Министерства науки и образования, но и представительств глав исполнительной власти городов, районов страны по административно-территориальным округам и участковым административно-территориальным округам (по одному для каждого).

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Версия на азербайджанском языке Nazirlər Kabineti kənd təsərrüfatının siyahıyaalınmasına dair qərarını dəyişib

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