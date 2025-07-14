Кабмин изменил свое решение о переписи сельского хозяйства

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое решение от 4 октября 2023 года "О подготовке и проведении переписи сельского хозяйства в 2025 году".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в свое решение от 4 октября 2023 года "О подготовке и проведении переписи сельского хозяйства в 2025 году".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, Государственный комитет статистики после завершения переписи сельского хозяйства примет необходимые меры в соответствии с законодательством для передачи планшетных компьютеров, приобретенных для этой цели, на баланс не только Министерства науки и образования, но и представительств глав исполнительной власти городов, районов страны по административно-территориальным округам и участковым административно-территориальным округам (по одному для каждого).