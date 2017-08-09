Известный итальянский производитель шоколада проявляет интерес к азербайджанскому фундуку

Баку. 9 августа. REPORT.AZ / Сегодня министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов встретился с координатором по агробизнесу итальянской компании Ferrero Даниэлем Делача.

Как сообщили Report из министерства, целью встречи стало проведение обсуждений по развитию фундуководства в Азербайджане и налаживанию двустороннего сотрудничества.

Г.Асадов отметил, что в стране есть большой потенциал для развития фундуководства, фермеры и предприниматели проявляют большой интерес к выращиванию фундука как стратегического товара, приносящего валютную прибыль. В целом, географические и климатические условия страны благоприятны для развития этой сферы.

"Производство фундука играет важную роль в развитии сельского хозяйства. Наряду с этим, государство выделяет льготные кредиты производителям фундука, саженцы раздаются фермерам бесплатно. А это открывает широкие возможности для дальнейшего повышения производительности, создания новых садов", - добавил министр.

Д.Делача отметил, что компания приложит все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества в этой сфере с Азербайджаном.