Израиль создает фруктовые сады в Азербайджане

Израиль начал реализацию пилотного проекта по посадке в Азербайджане яблок, гранатов, вишни, персиков и нектаринов.

Израиль начал реализацию пилотного проекта по посадке в Азербайджане яблок, гранатов, вишни, персиков и нектаринов.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, проект реализуется при поддержке израильского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ), Агентства США по международному развитию (USAID).

С этой целью в учебно-опытном хозяйстве Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ) для интенсивных плодовых садов были выделены демонстрационные поля.

В рамках пилотного проекта на территории общей площадью 2,5 гектара посажено 3 400 фруктовых деревьев.

"Эти современные сады позволят студентам и сотрудникам АГАУ получить практические знания и навыки для создания более продуктивных, эффективных и устойчивых, чем традиционные сады, интенсивных фруктовых садов и управления ими, с использованием самых передовых и эффективных методов.

Эти сады, оснащенные современными системами капельного орошения, будут поддерживать развитие сельскохозяйственного сектора в Азербайджане, что важно для увеличения доходов в сельской местности и создания сильных и устойчивых сообществ”, - говорится в заявлении посольства.