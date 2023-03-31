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Израиль создает фруктовые сады в Азербайджане

Израиль создает фруктовые сады в Азербайджане Израиль начал реализацию пилотного проекта по посадке в Азербайджане яблок, гранатов, вишни, персиков и нектаринов.
АПК
31 марта 2023 г. 14:23
Израиль создает фруктовые сады в Азербайджане

Израиль начал реализацию пилотного проекта по посадке в Азербайджане яблок, гранатов, вишни, персиков и нектаринов.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, проект реализуется при поддержке израильского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ), Агентства США по международному развитию (USAID).

С этой целью в учебно-опытном хозяйстве Азербайджанского государственного аграрного университета (АГАУ) для интенсивных плодовых садов были выделены демонстрационные поля.

В рамках пилотного проекта на территории общей площадью 2,5 гектара посажено 3 400 фруктовых деревьев.

"Эти современные сады позволят студентам и сотрудникам АГАУ получить практические знания и навыки для создания более продуктивных, эффективных и устойчивых, чем традиционные сады, интенсивных фруктовых садов и управления ими, с использованием самых передовых и эффективных методов.

Эти сады, оснащенные современными системами капельного орошения, будут поддерживать развитие сельскохозяйственного сектора в Азербайджане, что важно для увеличения доходов в сельской местности и создания сильных и устойчивых сообществ”, - говорится в заявлении посольства.

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Версия на английском языке Israel creating orchards in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsrail Azərbaycanda meyvə bağları yaradır

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