Изменена дата приема граждан Инамом Керимовым

Изменена дата запланированного на завтра в Шамахе приема граждан министром сельского хозяйства Инамом Керимовым.

Изменена дата запланированного на завтра в Шамахе приема граждан министром сельского хозяйства Инамом Керимовым.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Прием граждан состоится 29 марта в 09:00 в Шамахинском государственном центре аграрного развития.

В приеме могут принять участие граждане из Шамахинского и Гобустанского районов. Записаться на прием можно по номеру 050-351-38-44 или посредством "колл-центра" министерства (1652).

Участвующие на приеме граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.