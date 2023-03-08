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Изменена дата приема граждан Инамом Керимовым

Изменена дата приема граждан Инамом Керимовым Изменена дата запланированного на завтра в Шамахе приема граждан министром сельского хозяйства Инамом Керимовым.
АПК
8 марта 2023 г. 11:14
Изменена дата приема граждан Инамом Керимовым

Изменена дата запланированного на завтра в Шамахе приема граждан министром сельского хозяйства Инамом Керимовым.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Прием граждан состоится 29 марта в 09:00 в Шамахинском государственном центре аграрного развития.

В приеме могут принять участие граждане из Шамахинского и Гобустанского районов. Записаться на прием можно по номеру 050-351-38-44 или посредством "колл-центра" министерства (1652).

Участвующие на приеме граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimovun vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

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