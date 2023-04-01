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Изменен перечень сельхозтехники, на которую будут распространяться льготы

Изменен перечень сельхозтехники, на которую будут распространяться льготы Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла изменения в перечень техники, на которую будут распространяться льготы в аграрной сфере.
АПК
1 апреля 2023 г. 10:13
Изменен перечень сельхозтехники, на которую будут распространяться льготы

Коллегия Министерства сельского хозяйства внесла изменения в перечень техники, на которую будут распространяться льготы в аграрной сфере.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Согласно изменению, в перечне слово "плуг" заменено на "оборотный плуг".

Решение вступит в силу с 1 октября. Контроль за исполнением решения поручен заместителю министра сельского хозяйства Ильхаме Гадимовой.

Отделу права и исполнительной дисциплины министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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