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Из-за засухи в Канаде на мировых рынках может возникнуть дефицит пшеницы

Из-за засухи в Канаде на мировых рынках может возникнуть дефицит пшеницы Самое засушливое за последние 45 лет начало года в Канаде может привести к сокращению урожая и создает угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках.
АПК
4 апреля 2023 г. 11:01
Из-за засухи в Канаде на мировых рынках может возникнуть дефицит пшеницы

Самое засушливое за последние 45 лет начало года в Канаде может привести к сокращению урожая и создает угрозу дефицита пшеницы на мировых рынках.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты говорят о минимальных осадках, выпавших в ключевых канадских агрорегионах. Метеоролог Commodity Weather Group Дэвид Стрейт рассказал Bloomberg, что начиная с 1 сентября 2022 года в провинциях Саскачеван и соседних Альберте и Манитобе (все находятся в канадских прериях) выпало менее 60% среднего количества осадков. Эти данные подтверждает и правительство Канады, которое сообщает о серьезной засухе в целом ряде аграрных районов страны.

Канада является крупнейшим в мире производителем канолы и крупным экспортером пшеницы, поэтому неурожай может привести к дефициту зерна по всему миру. В 2021 году страна экспортировала 26 млн тонн зерна.

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