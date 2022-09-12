Из украинских портов вышли 9 сухогрузов с агропродукцией

Девять сухогрузов с зерном покинули украинские порты в понедельник в рамках "продуктовой сделки".

Девять сухогрузов с зерном покинули украинские порты в понедельник в рамках "продуктовой сделки".

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве нацобороны Турции.

"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", — сказано в публикации военного ведомства в Twitter.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.