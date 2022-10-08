Из украинских портов вышли 7 судов с агропродукцией

Из украинских портов вышли семь судов с 172,6 тыс. тонн агропродукцией. Они направляются в страны Азии и Европы.

Из украинских портов вышли семь судов с 172,6 тыс. тонн агропродукцией. Они направляются в страны Азии и Европы.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

С начала реализации "зерновой сделки" было экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции из Украины.

Всего из украинских портов вышли 292 сухогруза с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.