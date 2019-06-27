Ставропольский край экспортировал в Азербайджан первую партию пшеницы нового урожая

Из Ставропольского края в Азербайджан отгружена первая партия пшеницы нового урожая.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

«Специалистами Буденновского пункта Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» отгружена первая партия пшеницы урожая 2019 года в Республику Азербайджан в количестве 12 вагонов», - говорится в сообщении.

Как уточняется, по результатам проведенных исследований отгруженная зерновая соответствует 4 классу: клейковина - 20%, ИДК - 75 ед., белок - 12,5%, натура - 750 г/л.

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал 551,444 тыс тонн пшеницы на сумму 124,453 млн долларов. Объемы импорта в годовом измерении возросли на 54,663 тыс тонн (на 14,6%), стоимость — на 40,331 млн долларов (на 47,9%).

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-мае 2019 года производство пшеницы в стране увеличившись в 2,2 раза, составило 7 449 гектаров.