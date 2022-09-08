Из портов Украины вышли пять судов с агропродукцией

Из портов Украины утром в четверг, 8 сентября вышли еще пять судов с агропродукцией.

Из портов Украины утром в четверг, 8 сентября вышли еще пять судов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

С начала августа по зерновому коридору экспортировано более 1 млн тонн сельхозпродукции.

Отметим, что вчера президент России Владимир Путин в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума заявил, что следует подумать об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу. Поскольку вместо развивающихся стран, зерно поставляется в страны ЕС. Этот вопрос он планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

22 июля в Стамбуле в присутствии Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.