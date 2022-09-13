Из портов Украины вышли 7 сухогрузов с агропродукцией

Из портов Украины утром 13 сентября вышли семь судов с агропродукцией.

Из портов Украины утром 13 сентября вышли семь судов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Поставки сельхозпродукции из трех портов юга Украины продолжаются в соответствии с зерновым соглашением.

С начала августа по зерновому коридору экспортировано более 2,5 млн тонн сельхозпродукции.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.