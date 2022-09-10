Из портов Украины по "зерновому коридору" вышли 5 судов с агропродукцией

Из портов Украины утром в субботу, 10 сентября вышли еще пять судов с агропродукцией.

Из портов Украины утром в субботу, 10 сентября вышли еще пять судов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Кроме того, на субботу намечен досмотр 12 судов, направляющихся в украинские порты.

Согласно сообщению, поставки сельхозпродукции из трех портов юга Украины продолжаются в соответствии с графиком.

С момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.