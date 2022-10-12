Из Кыргызстана в Азербайджан доставят 100 яков

С 15 октября начнутся поставки яков (животных бычьей породы) из Кыргызстана в Азербайджан.

С 15 октября начнутся поставки яков (животных бычьей породы) из Кыргызстана в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков.

По его словам, в октябре из Кыргызстана в Азербайджан будет поставлено 100 голов яков: “Между двумя странами уже подписано соответствующее соглашение”.

Кроме того, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области карантина растений".