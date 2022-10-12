О нас

Из Кыргызстана в Азербайджан доставят 100 яков

Из Кыргызстана в Азербайджан доставят 100 яков С 15 октября начнутся поставки яков (животных бычьей породы) из Кыргызстана в Азербайджан.
АПК
12 октября 2022 г. 11:09
Из Кыргызстана в Азербайджан доставят 100 яков

С 15 октября начнутся поставки яков (животных бычьей породы) из Кыргызстана в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков.

По его словам, в октябре из Кыргызстана в Азербайджан будет поставлено 100 голов яков: “Между двумя странами уже подписано соответствующее соглашение”.

Кроме того, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джанибеков подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области карантина растений".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstandan Azərbaycana 100 baş yak gətiriləcək

Самое читаемое

Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
Замминистра: Вопрос самообеспечения пшеницей в Азербайджане стал актуальным
5 октября 2022 г. 12:18
Главный тренер Олимпиакоса: Мы нацелены на победу в матче с Карабахом
Главный тренер "Олимпиакоса": Мы нацелены на победу в матче с "Карабахом"
5 октября 2022 г. 19:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 72 человека
6 октября 2022 г. 16:41
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
В Нидерландах задержали мужчину по подозрению в поставках микрочипов в Россию
7 октября 2022 г. 16:10
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
Предварительные инфраструктурные работы в Суговушане завершатся в ближайшие месяцы
8 октября 2022 г. 11:39
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен
8 октября 2022 г. 17:25
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир
5 октября 2022 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi