Из Башкирии в Азербайджан отправлен эшелон с зерном

Специалисты Башкирского референтного центра обеззаразили большую партию зерна, отправляемого в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экспорт зерна является одним из основных источников валютных поступлений как для отечественного, так и республиканского агропромышленного комплекса. А для продающих сельскохозяйственную продукцию за рубеж действуют постоянные и жесткие требования по обеспечению ее безопасности. Поставки зерна из республики в страны ближнего и дальнего зарубежья не приостанавливаются, говорится в сообщении.

С начала февраля только Туймазинский элеватор экспортировал в Азербайджан более двух тысяч тонн пшеницы. Вся партия, а это 27 железнодорожных вагонов, прошла карантинно-фитосанитарную обработку по обеззараживанию от опасных карантинных вредителей.

Обработку провели специалисты фумигационного отряда ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора». По завершении обработки вагонов с башкирским зерном, Референтным центром были выданы акты карантинно-фитосанитарного обеззараживания международного образца, подтверждающие отсутствие зараженности объектов карантинными вредными организмами. Вся отгруженная в Азербайджан пшеница соответствует фитосанитарным требованиям Таможенного союза.

Напомним, что реализация за рубеж продукции сельского хозяйства идет в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».