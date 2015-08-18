Источник: Теракт в Бангкоке могли осуществить иностранные террористы

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Теракт в центре Бангкока, как считает следствие, мог быть осуществлен иностранными террористами. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в Главном управлении национальной полиции Таиланда.

"Следствие уже с полной уверенностью может утверждать, что причиной теракта не был внутриполитический конфликт в Таиланде. Мы все больше приходим к мысли о том, что теракт был осуществлен иностранными террористами и никак не связан с внутриполитическим конфликтом в нашей стране", — сообщил агентству источник, имеющий непосредственное отношение к следствию по факту взрыва в Бангкоке.

Вечером в минувший понедельник в Бангкоке произошел самый кровавый теракт в истории города и страны. Официальное количество погибших — 20 человек, из них восемь еще не идентифицированы. В результате теракта были ранены 123 человека, более половины из них находятся в тяжелом состоянии, многие все еще без сознания.