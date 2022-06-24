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Испания возглавляет европейскую инициативу по вывозу 8 тыс. тонн зерна с Украины

Испания возглавляет европейскую инициативу по вывозу 8 тыс. тонн зерна с Украины Испания возглавляет европейскую инициативу по вывозу на поездах из Украины около 8 тыс. тонн зерна.
АПК
24 июня 2022 г. 16:10
Испания возглавляет европейскую инициативу по вывозу 8 тыс. тонн зерна с Украины

Испания возглавляет европейскую инициативу по вывозу на поездах из Украины около 8 тыс. тонн зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.

По его информации, Еврокомиссия призвала партнеров по сообществу попытаться сотрудничать в решении этого вопроса. Инициатива должна стартовать в середине июля. Согласно задумке, зерно будет доставлено на поездах до границы с Польшей, откуда груз на других поездах будет направлен в Испанию. В инициативе также участвуют Люксембург, Франция и Польша.

Вывоз зерна пройдет в несколько этапов. Оно по-прежнему будет принадлежать Украине, однако будет храниться в Испании в ожидании решения Киева, в какие страны его экспортировать.

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