Исмаил Рафигоглу : Ассоциации есть, а шафрана – нет

В Азербайджане недавно закончился сезон сбора шафрана. О своем увлечении любитель шафрана, занятый его разведением, журналист Исмаил Рафигоглу рассказал в интервью Report.

В Азербайджане недавно закончился сезон сбора шафрана. О своем увлечении любитель шафрана, занятый его разведением, журналист Исмаил Рафигоглу рассказал в интервью Report.

- Вы часто говорите, что выращивание шафрана является вашим увлечением. Не могли бы вы рассказать об этом?

- Азербайджан когда-то был одним из главных поставщиков шафрана в Европу, отсюда доставлялось примерно 16 тонн шафрана в год. Это при том, что в те годы использовался ручной труд: для получения 1 грамма пряности нужно собрать примерно 150-200 цветков.

Во времена российской империи, экспорт шафрана продолжался, но с каждым годом его производство сокращалось. В начале 20 века выращивалось примерно 2 тонны шафрана в год. Объясняется это просто - основным местом выращивания шафрана был Абшерон, где к этому времени уже повсеместно добывали нефть, которая стала вытеснять шафран в экспорте. Ну и загрязнение почвы… Естественно, производство шафрана упало, тем не менее – это были целые 2 тонны пряности в год. Даже на старом гербе Баку есть изображение шафрана на верблюде.

Я с детства видел, как отец сажает шафран, потом он передал мне это увлечение. Я считаю, что культивирование шафрана нужно возрождать. То, что сейчас шафрана в Азербайджане нет – это факт. Есть две ассоциации его производителей, но самого шафрана практически нет.

- Вы иногда выражаете сожаление по поводу отставания этой отрасли от других сфер сельского хозяйства. В стране проводятся фестивали гранат, яблок и хурмы. А шафран как бы находится в стороне. Пряность в основном импортируется из Ирана. Почему?

- Понимаете, конкурировать с Ираном в выращивании шафрана мы не можем. Это однозначно. Там буквально культ шафрана - есть музей шафрана, огромные территории, отведенные под эту культуру. Мощность предприятий для его переработки составляет около 60-70 тонн шафрана в год. Это очень большие объемы. Испания, например, покупает иранский шафран и потом под своим брендом перепродает. Я считаю, что конкурировать с Ираном не получится, да и поток недорогого шафрана оттуда вряд ли можно остановить.

Лучше создавать предприятия, которые будут брендировать импортный шафран. Узбекистан, например, хоть и имеет свой шафран, покупают его дополнительно у Афганистана.

Но для выращивания своего шафрана нам нужны обширные территории. Я имею в виду производство абшеронского шафрана, так как именно его можно продавать на мировом рынке за хорошие деньги из-за высокого качества. Ведь у нас шафран растет и в других регионах, но не такого качества как на Абшероне.

- Как можно добиться хороших результатов, роста в этой отрасли?

- Все не так просто. Столица растет, все более или менее пригодные участки используются под строительство, поэтому расширение посевных площадей ограничено.

Для увеличения количества выращиваемого шафрана нужно стимулировать население Абшерона, чтобы фермеры с небольшими участками включились в этот процесс. Необходимо создавать мини-заводы, где будут принимать шафран для правильной сушки цветков. Нужно создавать местные бренды, которые затем надо продвигать в мире.

Территории нужно рационально использовать, предоставлять микро-кредиты, выделять участки для выращивания посадочного материала.

Шафран не сразу дает отдачу. Обычно на третий или четвертый год, причем можно получить всего два-три обильных урожая, после чего луковицы шафрана требуют пересадки. Кроме того, фермерам нужно закупать луковицы, экологически чистые удобрения. Это в дефиците. Но по-другому развивать отрасль не получится.

У нас сейчас мизерное производство шафрана, всего от 100 до 200 кг в год. Даже такие государства как Украина, Болгария сейчас создают свои хозяйства. Украинские СМИ постоянно освещают деятельность нескольких местных фермеров, которые умудряются продавать шафран даже в Азербайджан. Мы же часто лишь говорим о шафрановых традициях, но самого шафрана мало. Вот в середине 20-го столетия совхоз «Зафаран», созданный на территории поселков Бильгя и Маштага, давал в год около полтонны урожая. Потом участки под эту культуру сокращались и урожайность падала. В середине 90-х годов совхоза вовсе не стало.

- Вы упомянули, что не только на Абшероне выращивают шафран, но и в других регионах. Какие там возможности?

- Да, это правда. Из регионов разве что самые северные, горные районы не пригодны для разведения шафрана. Есть районы, где растет шафран достаточно хорошего качества. Например, Шеки, высокая производительность здесь связана с черноземом.

На Абшероне шафран дает урожай на второй год, а в Шеки уже в первый год, с 20-ти соток можно получить примерно килограмм готового продукта.

А если это стимулировать? Скажем, те же испанцы с помощью новейших технологий получают с гектара около 18-20 кг. Причем без всякой химии. Просто выделяют плодородные участки, дают шафрану высококачественные естественные удобрения, биогумус.

В Шеки можно собирать до 15 кг с гектара. Зачем сажать здесь картошку, если такая высокая урожайность шафрана? Но местные фермеры жалуются, что им некуда сдать потом собранный урожай. Ведь без мощных сушильных установок своими силами большие объемы освоить не каждому под силу.

В Шеки можно было бы создать небольшой завод по осушке. Шафран капризный цветок — если не просушить через пару дней после сбора, то он пропадает. Нужно иметь специальное оборудование.

- Где, кроме Шеки, растет шафран?

- В Агджабеди, Исмаиллы, Габале. В Уджарском районе сажают. Из южных же регионов, по моей информации, в Масаллы занимаются разведением шафрана. Самое главное, чтоб это не были заболоченные места, много влаги и холода вредят растению. Например, в Алтыагаче шафран цветет, но нет тех самых нужных для пряности тычинок красного цвета. Холодно, поэтому появляется цветок-пустышка.

Почему абшеронский шафран считается самым лучшим? Он не нуждается в поливе (только если не слишком засушливо), в химических удобрениях. Просто работа трудоемкая. При этом, следует помнить, что шафран, питающийся дождевой водой качественно отличается от искусственно орошаемого. Так что к этому надо очень грамотно подходить, нужны специалисты.

Чингиз Алекбер-заде