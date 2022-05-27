Иран увеличил экспорт помидоров в Азербайджан более чем в 270 раз

Азербайджан в январе-марте текущего года продал за рубеж 31 763 тонны помидоров на сумму 38,822 миллиона долларов США.

Азербайджан в январе-марте текущего года продал за рубеж 31 763 тонны помидоров на сумму 38,822 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в стоимостном выражении на 83 %, а в количественном – на 62,8%.

В Россию поставлено 30 989 тонн на сумму 37,38 млн долларов США, в Белоруссию - 647,02 тонны на сумму 1,24 млн долларов США, в Польшу - 90 тонн на сумму 148,5 тыс. долларов США, в Украину - 35,5 тонны на сумму 58,85 тыс. долларов США (в марте поставок не было), в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - 0,86 т продукции на сумму 1,11 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки в Россию выросли соответственно на 76,6 % и 84%, в Белоруссию – на 38,5% и 3,7 раза, в Польшу – в 2,6 раза и 4,3 раза, в Украину – на 60% и 32,8%, в ОАЭ - на 99,2% и 96%.

За отчетный период в Азербайджан завезено 666,6 тонн помидоров на сумму 704,9 тыс. долларов США, что на 18,8% и 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

Из России было импортировано 562,43 тонны на сумму 646,24 тысячи долларов США, из Туркменистана - 95,77 тонны на сумму 53,88 тысячи долларов США, из Ирана - 8,18 тонны на сумму 4,5 тысячи долларов США, из Турции - 0,22 тонны на сумму 0,28 тысячи долларов США.

По сравнению с показателями первых 3 месяцев 2021 года поставки из России выросли в 2,5 раза и 2,6 раза соответственно, из Туркменистана – в 5,2 раза и 9,8 раза, из Ирана – в 273 раза и 225 раз. Год назад помидоры из Турции не закупались.