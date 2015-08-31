Иран разработает 15-летний план развития технологий мирного атома

Баку. 31 августа. REPORt.AZ/ Президент Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи объявил, что Тегеран создает 15-летний план по расширению своей мирной ядерной программы. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ведется создание 15-летнего плана, он будет пересматриваться каждые 5 лет", — заявил Салехи, выступая на объекте по обогащению урана Фордо вблизи иранского города Кум.

По его словам, одним из пунктов данного плана предусматривается коммерциализация ядерной отрасли страны. Также в рамках проекта планируется строительство специализированного лечебного центра, а также двух небольших атомных электростанций в южной провинции Бушер.