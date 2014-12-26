Иран опроверг причастность Хомейни к покушению на Иоанна Павла II

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Сербии опровергло заявления турецкого террориста Мехмета Али Агджа о том, что иранский лидер аятолла Рухолла Мусави Хомейни приказал ему убить Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году, сообщает Report со ссылкой на агентство AP.

"Имам Хомейни во время своей богатой духовной жизни поддерживал очень хорошие отношения с разными религиями, в том числе с Папой Римским", - заявили в посольстве.

Ранее на этой неделе в интервью сербскому телевидению Агджа повторил свои слова, изложенные в книге "Мне пообещали рай", что за покушением на папу римского стоял иранский аятолла.

13 мая 1981 года Агджа совершил неудачное покушение на Иоанна Павла II во время прохождения папского кортежа по площади Святого Петра в Риме. Папа римский получил ранения в живот и руку, Агджа был схвачен на месте.