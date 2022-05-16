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Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Иран намерен увеличить импорт зерна из России Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 млн тонн зерна и масличных.
АПК
16 мая 2022 г. 10:50
Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Иран намерен увеличить импорт зерна из России, есть возможность закупать ежегодно более 20 млн тонн зерна и масличных.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, политика Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы закупать из России определенную группу сельскохозяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импортировав из России 7 млн тонн зерна, занимает первое место в импорте этой продукции из РФ.

"В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 млн тонн зерна и масличных культур", - заявил дипломат.

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Версия на английском языке Iran eyes increasing grain imports from Russia

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