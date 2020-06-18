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Интересная традиция в единственном колхозе Азербайджана - ВИДЕО

Интересная традиция в единственном колхозе Азербайджана - ВИДЕО

Известный своей древней историей, равно как и своеобразием, Исмаиллинский район Азербайджана всегда привлекал к себе внимание.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в одном из сел района - селе Ивановка проводится интересный религиозный обряд, связанный с сельским хозяйством.

Сельские жители до уборки зерновых проводят обряды, произносят молитвы, веря, что это будет способствовать высокой урожайности. Эта традиция веками хранится молоканами. Старейшины села возносят молитвы Всевышнему с просьбой, чтобы урожай был богатым, обильным, чтобы не было бедствий.

"Мы просим у единственного Властителя миров, чтобы он охранял нашу родину, наше государство, народ. Чтобы урожай был богатым, в здоровье крепким. Это и есть основная суть молитвы", - сказал один из старейшин. 

На территории колхоза им.Никитина примерно на 3 700 гектарах земли засеяны зерновые. Ожидается, что объем урожая составит примерно 30 центнеров.

С 280 гектаров земли будет скошена трава на силос. До сих пор было собрано 1425 тонн травы. Жители верят, что природа дает такой богатый урожай, потому что их молитвы бывают услышаны.

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