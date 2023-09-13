Интенсивные дожди нанесли урон хлопковым полям в Билясуваре

Продолжающиеся на протяжении нескольких дней в Билясуваре интенсивные дожди нанесли урон хлопковым полям.

Продолжающиеся на протяжении нескольких дней в Билясуваре интенсивные дожди нанесли урон хлопковым полям.

Как сообщает муганское бюро Report, фермеры очень обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку сейчас идет сезон созревания хлопка.

Эксперт в области сельского хозяйства Мирсахиб Закиев отметил, что сильные дожди и резкое снижение температуры задержат созревание хлопка, в итоге фермеры не смогут собрать урожай вовремя.

"Нестабильные погодные условия негативно влияют на объем урожая и его качество. Однако в то же время дожди очень положительно влияют на урожай ячменя", - сказал он.

Согласно данным Билясуварского государственного центра аграрного развития, в этом году на территории района посажены 6 745 га хлопка.