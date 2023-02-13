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Инновации для агросектора должны не вредить экологии и быть доступными для внедрения

Инновации для агросектора должны не вредить экологии и быть доступными для внедрения Инновационные технологии, их развитие и применение требуют внимательного подхода, чтобы не оказывать негативное влияние на окружающую среду.
АПК
13 февраля 2023 г. 13:10
Инновации для агросектора должны не вредить экологии и быть доступными для внедрения

Инновационные технологии, их развитие и применение требуют внимательного подхода, чтобы не оказывать негативное влияние на окружающую среду.

Как передает Report, об этом сказал генеральный директор израильского центра Frontier innovation center Дэвид Леон на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

"При создании инновационных технологий необходимо поддерживать отношения с соответствующими институтами, чтобы они были безвредны для окружающей среды", - заявил Д.Леон.

По его словам, сегодня технологии в сфере сельского хозяйства очень усложнены, поэтому практическое их внедрение оказывается достаточно затруднительным. Это еще больше усугубляется изменением климата. Все это надо учитывать при создании инновационных технологий.

Как отметил Д.Леон, в Израиле выделяются значительные инвестиции на развитие технологий для сельского хозяйства как на уровне бизнеса, так и на правительства.

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Версия на английском языке Israeli center: Innovations for agricultural sector shouldn’t harm environment
Версия на азербайджанском языке Kənd təsərrüfatı sektoru üçün innovasiyalar ətraf mühitə zərər verməməli və tətbiq üçün əlçatan olmalıdır

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