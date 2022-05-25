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Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет Индия вводит ограничения на экспорт сахара для повышения его доступности на внутреннем рынке и предотвращения роста цен.
АПК
25 мая 2022 г. 15:24
Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Индия вводит ограничения на экспорт сахара для повышения его доступности на внутреннем рынке и предотвращения роста цен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает местное издание The Economic Times.

Правительство обязало поставщиков получать разрешения на продажу сахара за границу в период с 1 июня по 31 октября. Это касается экспорта сахара-сырца, рафинированного и белого сахара, говорится в уведомлении Главного управления внешней торговли (DGFT). Данные ограничения не будут применяться к поставкам сахара в США и Европейский союз в рамках установленных ранее квот.

Индия ввела ограничения на экспорт сахара впервые за шесть лет.

Страна является крупнейшим в мире производителем этого продукта и вторым по величине экспортером после Бразилии, поэтому шаги Индии окажут влияние на стоимость сахара по всему миру, отмечают эксперты.

Ранее Индия ввела запрет на поставки за рубеж пшеницы.

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Версия на английском языке India restricts sugar exports for first time in six years

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