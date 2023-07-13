Индия хочет запретить экспорт почти всех сортов риса

В Индии хотят ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати. Подобными шагами власти хотят сдержать рост цен на рис внутри страны.

В Индии хотят ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса, кроме басмати. Подобными шагами власти хотят сдержать рост цен на рис внутри страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Запрет может затронуть почти 80% поставок риса из Индии. В свою очередь, данная мера может спровоцировать рост цен на рис по всему миру. При этом мировые цены и так находятся на высоком уровне на фоне опасений, что природный феномен Эль-Ниньо нанесет серьезный ущерб урожаю зерновой культуры.

В настоящее время стоимость тонны базового азиатского риса достигла 535 долларов за тонну, что является максимальным показателем за последние два года.

Отмечается, что рост цен на рис нанесет ущерб жителям азиатских стран, так как он для них является одним из ключевых продуктов питания. Кроме того, именно на Азию приходится 90% от мирового потребления риса.