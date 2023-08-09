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Индия дополнительно выставила на продажу 5 млн тонн пшеницы для борьбы с инфляцией

Индия дополнительно выставила на продажу 5 млн тонн пшеницы для борьбы с инфляцией Правительство Индии выставило на продажу на внутреннем рынке дополнительно 5 млн тонн пшеницы и 2,5 млн тонн риса из госрезервов для ликвидации дефицита и снижения цен на зерно.
АПК
9 августа 2023 г. 17:42
Индия дополнительно выставила на продажу 5 млн тонн пшеницы для борьбы с инфляцией

Правительство Индии выставило на продажу на внутреннем рынке дополнительно 5 млн тонн пшеницы и 2,5 млн тонн риса из госрезервов для ликвидации дефицита и снижения цен на зерно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Economic Times.

Оптовую продажу на аукционах дополнительных партий зерна осуществляет по сниженным ценам Государственная продовольственная корпорация Индии.

Представитель Министерства по делам потребителей и продовольственного распределения республики Санджив Чопра заявил, что выставленные правительством на продажу дополнительные партии пшеницы и риса позволят контролировать розничную инфляцию и снизить цены на продовольственное зерно.

Из-за ограниченных поставок на рынок и растущего спроса цены на пшеницу в Индии выросли почти на 18% за последние четыре месяца и достигли максимума с февраля 2023 года, составив в некоторых штатах свыше 307 долларов за метрическую тонну.

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