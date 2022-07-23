Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай

"С этого года фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай".

"С этого года фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай".

Об этом в интервью Карабахскому центру Report заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, в отличие от субсидий на развитие зерноводства в сфере сельского хозяйства, на этот раз фермерам дополнительно будет предоставлена субсидия в размере 100 манатов за 1 тонну урожая.

"Таким образом, если субсидии, которые были предоставлены до сих пор, предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, то вторая субсидия будет предоставлена из-за урожая, полученного от производства продовольственной пшеницы. Эта субсидия будет рассчитана в размере 100 манатов за 1 тонну", - сказал министр.