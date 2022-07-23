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Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай

Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай "С этого года фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай".
АПК
23 июля 2022 г. 16:18
Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай

"С этого года фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай".

Об этом в интервью Карабахскому центру Report заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, в отличие от субсидий на развитие зерноводства в сфере сельского хозяйства, на этот раз фермерам дополнительно будет предоставлена субсидия в размере 100 манатов за 1 тонну урожая.

"Таким образом, если субсидии, которые были предоставлены до сих пор, предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, то вторая субсидия будет предоставлена из-за урожая, полученного от производства продовольственной пшеницы. Эта субсидия будет рассчитана в размере 100 манатов за 1 тонну", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Azərbaycanda ərzaqlıq buğdaya görə əlavə 100 manat veriləcək"

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