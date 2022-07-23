Инам Керимов: Фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай

"С этого года фермеры, производящие зерно, будут получать субсидии на урожай".
Об этом в интервью Карабахскому центру Report заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.
По его словам, в отличие от субсидий на развитие зерноводства в сфере сельского хозяйства, на этот раз фермерам дополнительно будет предоставлена субсидия в размере 100 манатов за 1 тонну урожая.
"Таким образом, если субсидии, которые были предоставлены до сих пор, предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, то вторая субсидия будет предоставлена из-за урожая, полученного от производства продовольственной пшеницы. Эта субсидия будет рассчитана в размере 100 манатов за 1 тонну", - сказал министр.